Таблетки Дюфастон – препарат из группы гормональных, являющийся искусственным аналогом прогестерона. Основное свое применение медикамент нашел в эндокринологии и гинекологии. Используется в лечении представительниц прекрасного пола, мужчинам совсем не назначаясь.
Состав препарата
В состав таблеток Дюфастон входит только одно действующее вещество – это дидрогестерон. Именно благодаря его влиянию обеспечиваются основные эффекты медикамента.
Помимо основного действующего вещества в состав входят также вспомогательные компоненты, такие как:
- моногидрат лактозы;
- стеарат магния;
- диоксид титана;
- кукурузный крахмал и др.
Важно! Вспомогательные вещества защищают действующее вещество от преждевременного растворения, помогают ему сохранять нужную форму! Эффектов на организм они не оказывают.
Дозировка, формы выпуска и производители
Препарат Дюфастон – препарат, который имеет только одну лекарственную форму – таблетки. Не существует ни порошков для приготовления суспензий, ни инъекционной формы препарата.
Дозировка, в которой выпускается медикамент, также одна. Таблетка содержит 10 мг действующего вещества, вся остальная масса – вспомогательные компоненты.
Выпуском препарата на фармакологический рынок занимается нидерландская фирма Эбботт Биолоджикалс.
Терапевтическое действие (от чего таблетки)
Дюфастон – препарат из класса гормональных. Его основное действующее вещество по эффектам сходно с прогестероном, который в норме выделяется в организме женщины.
Важно! Особенность Дюфастона в том, что он не оказывает андрогенного, эстрогенного или глюкокортикостероидного эффектов, действуя очень узконаправленно.
Показания, противопоказания и побочные действия
Таблетки Дюфастон, как и любой другой медикамент, обладают своими показаниями, противопоказаниями и побочными эффектами. Ознакомиться с ними можно, прочитав инструкцию по применению лекарства.
|Показания
|Противопоказания
|Побочные эффекты
|Бесплодие, вызванное лютеиновой недостаточностью
|Повышенная чувствительность к действующему веществу
|Тошнота, рвота
|Активный эндометриоз
|Подозрение на наличие прогестеронзависимого новообразования
|Мигрени, головные боли, сонливость
|Угроза выкидыша из-за недостаточности собственного прогестерона
|Нарушение в функционировании печени, наличие в анамнезе онкологии печени
|Нарушение менструального цикла, повышение чувствительности молочных желез
|Выраженный предменструальный синдром с болями
|Порфирия
|Увеличение массы тела, отеки
|Дисменорея (нерегулярные менструации)
|Период грудного вскармливания
|Дерматит, отек Квинке
|Вторичная аменорея из-за различных заболеваний женских половых органов
|Выкидыш при использовании вспомогательных репродуктивных технологий
|Гемолитическая анемия
|Маточные кровотечения различного происхождения
|Неясное происхождение кровотечения из влагалища
|Депрессия
|Заместительная гормональная терапия
Важно! Дюфастон – гормональный препарат, который нельзя применять самостоятельно, без назначения врача.
Инструкция по применению
Лекарство Дюфастон из-за таблетированной формы просто в применении. Однако, инструкция по применению все равно обязательна для ознакомления.
Общие рекомендации
Таблетка Дюфастона имеет риску. Она предназначена для облегчения проглатывания таблетки. Деление на две равные дозы не подразумевается.
Продолжительность терапии у разных пациенток корректируется в индивидуальном порядке. Ориентиром служит эффективность выбранных доз.
Важно выяснять причину развития маточного кровотечения до того, как начать терапию с помощью Дюфастона. Стоит также исключить наличие прогестеронзависимых опухолей в организме, так как прием препарата спровоцирует их активное развитие.
Важно! Алкоголь и Дюфастон не сочетаются между собой. После приема препарата за руль стоит садиться с осторожностью.
Рекомендуемая дозировка и режим приема
Рекомендуемая дозировка препарата варьируется в зависимости от патологии. Например:
- при эндометриозе пьется по 10 мг 2-3 раза в день в определенные дни цикла;
- при бесплодии лечение проводят в течение минимум 6 месяцев, выпивая по 10 мг ежедневно с 14 по 25 день цикла;
- при угрозе выкидыша 40 мг пьется однократно, а затем по 10 мг каждые 8 часов;
- при предменструальном синдроме с 11 по 25 день цикла пьют по 10 мг дважды в день;
- при нерегулярных менструациях рекомендации аналогичны таковым при предменструальном синдроме;
- при склонности к дисфункциональным маточным кровотечениям пьют 10 мг препарата с 11 по 25 день дважды в сутки, а для остановки такая же доза пьется дважды в день в течение 5-7 дней.
Лекарство для детей: инструкция и дозировка
Изучение препарата на девочках до первых менархе не проводилось. Препарат не рекомендуется для назначения детям до 18 лет.
Врачи могут назначать Дюфастон девочкам с выраженным предменструальным синдромом. В этом случае доза выбирается индивидуально, а ответственность лежит на враче!
Аналоги лекарства
Препарат Дюфастон имеет ряд аналогов как по действующему веществу, так и по эффекту. При необходимости у врача и пациента есть возможность заменить препарат, сохранив необходимые эффекты.
Аналоги по действующему веществу
К аналогам по действующему веществу относятся те препараты, в состав которых входит дидрогестерон. Эти средства похожи на основной препарат и показаниями, и противопоказаниями, и побочными эффектами. По сути, это один медикамент, просто с разными торговыми названиями.
К аналогам Дюфастона по действующему веществу относят:
- Дидрогестерон;
- Дуфастон.
Аналоги по эффекту
Аналоги по эффекту – препараты, имеющие в составе иной, в отличие от Дюфастона активный компонент, но схожие по показаниям, противопоказаниям, побочным эффектам. В эту группу входят:
- Прогестерон – препарат с одноименным действующим веществом в составе, выпускается в ампулах;
- Прегнин – таблетированное средство с синтетическим заменителем естественного прогестерона;
- Инжеста – медикамент, в состав которого также входит прогестерон, один из самых дешевых аналогов по эффекту;
- Утрожестан – еще один медикамент с прогестероном в качестве активного компонента.
Перед заменой Дюфастона на аналог по эффекту важно консультироваться с врачом!
Мнения о лекарстве врачей и пациентов
Пациентки, принимающие Дюфастон, отзываются о препарате в основном положительно. Средство помогает увеличить вероятность зачатия, сохранить беременность, наладить менструальный цикл, избавиться от предменструального синдрома. Также лекарство хорошо переносится.
Врачи также отмечают эффективность препарата, совмещенную с его хорошей переносимостью.
Где купить Дюфастон?
Цена на таблетки Дюфастон сильно колеблется в зависимости от аптечной сети, города. 28 таблеток может стоить от 550 до 700 рублей.
Видео о приеме препарата
Выводы
Дюфастон – гормональный препарат, хорошо зарекомендовавший себя в борьбе со многими гинекологическими заболеваниями. Лекарство просто в применении, хорошо переносится и помогает в лечении бесплодия.