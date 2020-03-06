Таблетки Дюфастон – препарат из группы гормональных, являющийся искусственным аналогом прогестерона. Основное свое применение медикамент нашел в эндокринологии и гинекологии. Используется в лечении представительниц прекрасного пола, мужчинам совсем не назначаясь.

Состав препарата

В состав таблеток Дюфастон входит только одно действующее вещество – это дидрогестерон. Именно благодаря его влиянию обеспечиваются основные эффекты медикамента.

Помимо основного действующего вещества в состав входят также вспомогательные компоненты, такие как:

моногидрат лактозы;

стеарат магния;

диоксид титана;

кукурузный крахмал и др.

Важно! Вспомогательные вещества защищают действующее вещество от преждевременного растворения, помогают ему сохранять нужную форму! Эффектов на организм они не оказывают.

Дозировка, формы выпуска и производители

Препарат Дюфастон – препарат, который имеет только одну лекарственную форму – таблетки. Не существует ни порошков для приготовления суспензий, ни инъекционной формы препарата.

Дозировка, в которой выпускается медикамент, также одна. Таблетка содержит 10 мг действующего вещества, вся остальная масса – вспомогательные компоненты.

Выпуском препарата на фармакологический рынок занимается нидерландская фирма Эбботт Биолоджикалс.

Терапевтическое действие (от чего таблетки)

Дюфастон – препарат из класса гормональных. Его основное действующее вещество по эффектам сходно с прогестероном, который в норме выделяется в организме женщины.

Важно! Особенность Дюфастона в том, что он не оказывает андрогенного, эстрогенного или глюкокортикостероидного эффектов, действуя очень узконаправленно.

Показания, противопоказания и побочные действия

Таблетки Дюфастон, как и любой другой медикамент, обладают своими показаниями, противопоказаниями и побочными эффектами. Ознакомиться с ними можно, прочитав инструкцию по применению лекарства.

Показания Противопоказания Побочные эффекты Бесплодие, вызванное лютеиновой недостаточностью Повышенная чувствительность к действующему веществу Тошнота, рвота Активный эндометриоз Подозрение на наличие прогестеронзависимого новообразования Мигрени, головные боли, сонливость Угроза выкидыша из-за недостаточности собственного прогестерона Нарушение в функционировании печени, наличие в анамнезе онкологии печени Нарушение менструального цикла, повышение чувствительности молочных желез Выраженный предменструальный синдром с болями Порфирия Увеличение массы тела, отеки Дисменорея (нерегулярные менструации) Период грудного вскармливания Дерматит, отек Квинке Вторичная аменорея из-за различных заболеваний женских половых органов Выкидыш при использовании вспомогательных репродуктивных технологий Гемолитическая анемия Маточные кровотечения различного происхождения Неясное происхождение кровотечения из влагалища Депрессия Заместительная гормональная терапия

Важно! Дюфастон – гормональный препарат, который нельзя применять самостоятельно, без назначения врача.

Инструкция по применению

Лекарство Дюфастон из-за таблетированной формы просто в применении. Однако, инструкция по применению все равно обязательна для ознакомления.

Общие рекомендации

Таблетка Дюфастона имеет риску. Она предназначена для облегчения проглатывания таблетки. Деление на две равные дозы не подразумевается.

Продолжительность терапии у разных пациенток корректируется в индивидуальном порядке. Ориентиром служит эффективность выбранных доз.

Важно выяснять причину развития маточного кровотечения до того, как начать терапию с помощью Дюфастона. Стоит также исключить наличие прогестеронзависимых опухолей в организме, так как прием препарата спровоцирует их активное развитие.

Важно! Алкоголь и Дюфастон не сочетаются между собой. После приема препарата за руль стоит садиться с осторожностью.

Рекомендуемая дозировка и режим приема

Рекомендуемая дозировка препарата варьируется в зависимости от патологии. Например:

при эндометриозе пьется по 10 мг 2-3 раза в день в определенные дни цикла;

при бесплодии лечение проводят в течение минимум 6 месяцев, выпивая по 10 мг ежедневно с 14 по 25 день цикла;

при угрозе выкидыша 40 мг пьется однократно, а затем по 10 мг каждые 8 часов;

при предменструальном синдроме с 11 по 25 день цикла пьют по 10 мг дважды в день;

при нерегулярных менструациях рекомендации аналогичны таковым при предменструальном синдроме;

при склонности к дисфункциональным маточным кровотечениям пьют 10 мг препарата с 11 по 25 день дважды в сутки, а для остановки такая же доза пьется дважды в день в течение 5-7 дней.

Лекарство для детей: инструкция и дозировка

Изучение препарата на девочках до первых менархе не проводилось. Препарат не рекомендуется для назначения детям до 18 лет.

Врачи могут назначать Дюфастон девочкам с выраженным предменструальным синдромом. В этом случае доза выбирается индивидуально, а ответственность лежит на враче!

Аналоги лекарства

Препарат Дюфастон имеет ряд аналогов как по действующему веществу, так и по эффекту. При необходимости у врача и пациента есть возможность заменить препарат, сохранив необходимые эффекты.

Аналоги по действующему веществу

К аналогам по действующему веществу относятся те препараты, в состав которых входит дидрогестерон. Эти средства похожи на основной препарат и показаниями, и противопоказаниями, и побочными эффектами. По сути, это один медикамент, просто с разными торговыми названиями.

К аналогам Дюфастона по действующему веществу относят:

Дидрогестерон;

Дуфастон.

Аналоги по эффекту

Аналоги по эффекту – препараты, имеющие в составе иной, в отличие от Дюфастона активный компонент, но схожие по показаниям, противопоказаниям, побочным эффектам. В эту группу входят:

Прогестерон – препарат с одноименным действующим веществом в составе, выпускается в ампулах;

Прегнин – таблетированное средство с синтетическим заменителем естественного прогестерона;

Инжеста – медикамент, в состав которого также входит прогестерон, один из самых дешевых аналогов по эффекту;

Утрожестан – еще один медикамент с прогестероном в качестве активного компонента.

Перед заменой Дюфастона на аналог по эффекту важно консультироваться с врачом!

Мнения о лекарстве врачей и пациентов

Пациентки, принимающие Дюфастон, отзываются о препарате в основном положительно. Средство помогает увеличить вероятность зачатия, сохранить беременность, наладить менструальный цикл, избавиться от предменструального синдрома. Также лекарство хорошо переносится.

Врачи также отмечают эффективность препарата, совмещенную с его хорошей переносимостью.

Где купить Дюфастон?

Цена на таблетки Дюфастон сильно колеблется в зависимости от аптечной сети, города. 28 таблеток может стоить от 550 до 700 рублей.

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Выводы